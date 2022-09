Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau Une Maman paresseux retrouve son petit après une évacuation 3 #1

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6375 Karma: 5194 Séquence émotion: Après une évacuation dûe à un feu de forêt, en Bolovie, un paresseux retrouve et cajole son bébé en pleur, malgré son dos en [c]loques.

Contribution le : Aujourd'hui 10:06:11