BalleAuCentre Clandestin prêt à tout

A priori c'est filmé en France, par un camion. Je suppose que c'est des clandestins qui essayent de monter dans un camion pour partir en Angleterre.

Aujourd'hui 10:14:34

LeFreund Re: Clandestin prêt à tout

c'est très vieux ça, déjà passé il y a longtemps

Aujourd'hui 10:18:28