Trouvez-moi un titre pour cette vidéo:







Ma proposition:

T'as de belles formes à s'en décrocher la machoire !

Le deuxième plus gros suce-boules de l'histoire, après ton père



Rien de personnel, c'est gratuit. Fallait pas me demander. Rien de personnel, c'est gratuit. Fallait pas me demander.

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6375 Karma: 5195 @Baba-Yaga Pourquoi ? tu es indigeste ?



@-Flo- Tueur de game ! Qui dit mieux ? Peut-on trouver mieux ??

Toi tu vas finir comme l'oeuf

Toi tu vas finir comme l'oeuf



Je propose :

Je m'en fous, j'ai gagné.