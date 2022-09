Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Manger un frelon vivant + Coupe de cheveux avec un couperet 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46184 Karma: 24248 Un homme essaie de manger un frelon vivant. Mauvaise idée.









Un coiffeur utilise un couperet pour couper les cheveux à une femme.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:28:26