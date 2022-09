Index des forums Koreus.com Le Bar Venousto le retour Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Retour en arrière il y a 13 ans :







Certains l'invoquent même en 2015 (



Bon bha je viens d'avoir un signe de vie sur le site du Café des Sciences ce juin (je suis dans le Bureau en passant) :



Citation : Mon talent c’est les inventions extrêmement amélioré les améliorations les technique les lois amélioré les normes amélioré je cherche à être embauché comme superviseur de la planète je demande 50 000euro par mois et 150 milliard d’aide pour faire des usines high tech

J’ai un programme planétaire de 7mllions d’inventions inventé sur 20ans pour vous servir mon œuvre technologique et législative

Je suis le meilleur au monde

Mon cerveau a été esquinté par une vie très pénible

Je cherche à m’en sortir de cette situation de merde de ce monde de merde

Mon email c’est gregory.courmont@laposte.net

Mon discord c’est universessupervisorcyberguerrier#4315

Je me souviendrais de vous les humains comme d’un peuple sans intérêt éternellement à mes yeux vous êtes tous nul à chier je vous offre l’osmose planétaire et vous me rejetez comme de la merde



Contribution le : Aujourd'hui 14:09:19



