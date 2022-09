Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Le futur du Metaverse? [PARODIE] 2 #1

Le futur du Metaverse? [PARODIE] :

Metaverse VR: Demo Experience



Metaverse VR: Demo Experience

Contribution le : 10/09 16:30:37

Wiliwilliam Re: Le futur du Metaverse? [PARODIE] 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34270 Karma: 12165

C'est une vidéo VR, je n'ai pas compris tout de suite.



C'est une vidéo VR, je n'ai pas compris tout de suite.

Gros délire

Contribution le : 10/09 16:53:04

LeFreund Re: Le futur du Metaverse? [PARODIE] 0 #3

@Wiliwilliam version non VR

Contribution le : 10/09 16:55:02