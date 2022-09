Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un automobiliste reste sourd face aux véhicules qu'il gêne 5 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6517 Karma: 17243 Un automobiliste reste sourd face aux véhicules qu'il gêne :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 10/09 16:53:04

SushiCircus Re: Un automobiliste reste sourd face aux véhicules qu'il gêne 0 #2

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 904 Karma: 337 @LeFreund



Il venait d'apprendre la mord de sa Reine et il avait mi "God Save The Queen" à fond.

Contribution le : 10/09 17:25:03

alfosynchro Re: Un automobiliste reste sourd face aux véhicules qu'il gêne 3 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10880 Karma: 4744 Moi qui passe ma vie à faire attention de ne gêner personne, je ne peux pas comprendre ce genre d'individu !

Contribution le : 10/09 17:32:01

Vassili44 Re: Un automobiliste reste sourd face aux véhicules qu'il gêne 2 #4

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1362 Karma: 1745

@alfosynchro a écrit:

Moi qui passe ma vie à faire attention de ne gêner personne, je ne peux pas comprendre ce genre d'individu !



Ben dans un sens, ce sont les autres qui le gênent. Citation :Ben dans un sens, ce sont les autres qui le gênent.

Contribution le : 10/09 17:37:41