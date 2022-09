1 ere er derniere chronique d Alexandra Pizzagali.

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5574 Karma: 8655

Son intervention sur le terroriste Mohamed Lahouaiej-Bouhlel (auteur des attentats de Nice) a carrément été coupée par la pub. Et France 2 a présenté ses excuses au téléspectateurs juste après la publicité...quand je pense que je deprime 3 jours quand on me verouille..



Alexandra Pizzagali France 2

Contribution le : 10/09 18:16:47