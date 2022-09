Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Accident à moto (âmes sensibles ne regardez pas la jambe) + Quand tu as une interview 3 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6517 Karma: 17243 Accident à moto (âmes sensibles ne regardez pas la jambe) :

Vous navigateur est trop vieux



Bon visiblement pour sa jambe il n'y a plus rien à faire...





Un coq se prépare pour une interview en vue d'un emploi chez KFC :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : 10/09 20:33:55