Karalol Bigard (ou presque) et Alain Chabat au ZEvent 10 #1

Je masterise ! Inscrit: 29/02/2016 13:34 Post(s): 2760 Karma: 4702



Le #ZEVENT2022 , c'est avant tout beaucoup de retrouvailles entre vieux amis.









Le #ZEVENT2022 , c'est avant tout beaucoup de retrouvailles entre vieux amis. https://t.co/CyES8l6FKL

Contribution le : 11/09 03:17:03

ellminster Re: Bigard (ou presque) et Alain Chabat au ZEvent 2 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 26/10/2004 11:23 Post(s): 74 Karma: 64

@deepo a écrit:

@Karalol C'est pour quoi faire la superbe rousse en bas à droite?

C'est Zvetlana, l'assistante de la MVCorp (elle fait partie de son lore maintenant à se stade, même si elle n'est bien sûr de plus que cette vidéo en boucle). Citation :C'est Zvetlana, l'assistante de la MVCorp (elle fait partie de son lore maintenant à se stade, même si elle n'est bien sûr de plus que cette vidéo en boucle).

Contribution le : 11/09 09:07:04

NeZeiQei Re: Bigard (ou presque) et Alain Chabat au ZEvent 1 #7

Je suis accro Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 640 Karma: 1380

https://www.youtube.com/embed/mWTvOSoCQE4

LE GIF DE MISTER MV EN BIGARD ZEVENT 2022 #zevent Un clip Twitch du GIF en questionLE GIF DE MISTER MV EN BIGARDZEVENT 2022 #zevent

Contribution le : Hier 16:37:10