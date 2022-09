Des animaux face à leur reflet

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1128 Karma: 589

Le science et vie du mois est assez intéressant à ce sujet.

Leur une est "l'énigme poulpe une autre forme de conscience".

Ca traite également du test du point rouge: On fait un point au marqueur sur un animal et on le place devant un miroir!

Certains (notamment les pies) essayent de l'essuyer sur eux même et non sur leur reflets.

D'où une conscience d'eux même.

Contribution le : 11/09 18:11:33