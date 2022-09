Eoliennes sans pales

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5574 Karma: 8655

Voici la Vortex Bladeless....alors..deja, je trouve ca laid les éoliennes, mais si, sur la route des vacances, je me tapes des grosses teub pantelante, je ne reponds plus de rien!!!



Vortex Bladeless: The Wind Turbine Without Blades

Contribution le : 11/09 17:00:09