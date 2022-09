Réparer un hélicoptère de l'armée grâce à la réalité augmentée :

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1512 Karma: 1326

@sam_ganji ca t'évite surtout de devoir garder en tête des plans hyper compliques pendant que tu fais ton diagnostic: Si tu sais qu'il y a un souci dans tel ou tel circuit, tu sais exactement par ou il passe et quels autres circuits peuvent poser problème au démontage. Ce que tu vois dans les lunettes, ce n'est pas le plan de CET hélicoptère, mais le plan d'un hélicoptère du même modèle, en surimpression. Rien qui ne soit pas faisable de tête par un technicien qui a 20 ans d'expérience, mais avoir un support visuel ca t'évite pas mal de migraines et de relecture des plans quand même. Je doute fortement que le système d'affiche directement la panne comme dans un jeu vidéo, ca c'est au technicien de le détecter



Concernant la précision, c'est vraiment lie au contexte d'utilisation: a priori tu n'as pas besoin d'une précision au poil de fion quand c'est un outil d'aide au diagnostic ou de formation. Tu suis le plan global sur l'hélico avec ta vue d'ensemble, mais quand tu ouvres un carter et que tu bosses dans un espace de 50cm cubes normalement tu n'as plus besoin de la AR pour te guider (même si j'avoue, ce serait la classe de mettre les câbles en surbrillance. Mais la effectivement on est un peu limite en précision de tracking, même si ca s'améliore d'année en année)

