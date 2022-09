Je viens d'arriver Inscrit: 24/05/2014 13:11 Post(s): 45

et bin pour ceux qui aiment réellement ce sport (voir le jeu), c'est vraiment désolant de voire des choses pareilles...

L'arbitre est quand même vachement cool et communique super bien.

Et en face on a une tripotée de starlettes à deux balles qui agissent comme des enfants gâtés. Bien triste...

Et ne parlons même pas de l'indécence qui semble maintenant faire partie intégrante de ce sport : salaires et montants de transferts totalement disproportionnés, magouilles, organisation de CDM en plein désert (CDM que je vais boycotter cette année d'ailleurs...) et j'en passe...

Contribution le : Hier 11:49:30