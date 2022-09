un ordinateur complet dans une brique lego

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2659 Karma: 1551





n ingénieur de Weta Workshop a créé un ordinateur dans une brique Lego, pour y parvenir, il a mis la main sur les écrans OLED les plus petits possibles (72 x 40), qu’il a branchés à un microcontrôleur STM32 équipé d’un processeur Cortex-M0 cadencé à 48 MHz et 16 Ko de mémoire flash. Le tout a été pensé pour tenir dans l’encombrement réduit des briques. L’alimentation est assurée par une batterie 9V et des briques avec des contacts électriques, que Lego vendait dans les années 90.



Hier 15:04:46