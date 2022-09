Des orques chassent en bande

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14777 Karma: 4661

C'est vrai que cette intelligence collective est ultra impressionnante:

> comprendre qu'une ondulation sous-marine peut casser une banquise fine

> juger de l'épaisseur de la banquise (encore que, au pire ça marche pas)

> Réunir les collègues en leur expliquant le plan

> donner le top départ

> et que tout le monde produise l'ondulation en temps



Non cette manoeuvre demande une planification et une exécution très sophistiquée. C'es très très étonnant !

Contribution le : Aujourd'hui 08:52:07