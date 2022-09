Trou en 1 impressionnant

Je m'installe Inscrit: 21/04/2014 22:30 Post(s): 242 Karma: 165



Quelqu'un sait pourquoi les golfeurs ont besoin d'esclaves? Je me suis toujours demandé.

On parle de gens qui arrosent des hectares de gazon alors que le reste de la population regarde sa nourriture griller sur pied par manque de flotte... Tu ne crois pas que ces types-là vont se fatiguer à porter quoi que ce soit ?



Ces "esclaves" défient toute réalité de leur fonction parmi l'une des activités la plus bourgeoise au monde et en voici la raison...





