Options du sujet Imprimer le sujet

patatorus Oups j'ai merdé ! 🤭🤣🤮 0 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 11/06/2008 17:52 Post(s): 66

oups j'ai merdé

Contribution le : Hier 20:57:12

AshySlashy Re: Oups j'ai merdé ! 🤭🤣🤮 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7797 Karma: 1046 Dégueulasse. Ni drôle ni insolite.



Pas sur que des toilettes pleines d'excréments aient leur place sur ce forum.

Contribution le : Aujourd'hui 08:45:16

defds Re: Oups j'ai merdé ! 🤭🤣🤮 3 #4

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1961 Karma: 1385 Franchement ne prenez pas le temps de regarder la video, voici ce que vous voyez:



La personne filme des toilettes et s'approche d'une cuvette pleine d'excréments (et encore j'ai connu pire).



Fin de la video.

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:21

PurLio Re: Oups j'ai merdé ! 🤭🤣🤮 0 #5

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12380 Karma: 13012

@defds a écrit:

Franchement ne prenez pas le temps de regarder la video, voici ce que vous voyez:



La personne filme des toilettes et s'approche d'une cuvette pleine d'excréments (et encore j'ai connu pire).



Fin de la video.



Merci pour ton sacrifice. Citation :Merci pour ton sacrifice.

Contribution le : Aujourd'hui 12:33:29