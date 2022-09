à y réfléchir ...

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2659 Karma: 1551





traduction vite fait

j'étais à la supérette avec mon neveu quand une femme que je ne connais pas s'approche de nous et me demande si c'est mon fils, je lui dis que non , c'est mon neveu, et elle sans hésitation se baisse vers lui et dit : trop adorable , qu'elle est ton nom ? tu es trop mignon Marcus, tu sais marcus quand tu auras 18 ans je reviendrai pour toi tu es un petit briseur de cœur...

et elle me dit garde-le pour moi . et elle s'en va continuer ses courses...

Suite

