Comment percer un crâne sans blesser le cerveau :

Quand on sais que chez les Incas et d’autres civilisations pré-colombiennes ils pratiquaient déjà des trépanations, cela ne nous oblige à beaucoup de modestie. On a retrouvé des crânes qui avaient étés trépanés à plusieurs reprises et dont les patients avaient survécus longtemps après.

