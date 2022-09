Aurore boréale et feux de forêt + Mot magique pour des chiens

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 73938 Karma: 35931

Aurore boréale et feux de forêt au Parc national de Jasper





Incredible Timelapse Recording of Auroras Over Wildfire || ViralHog



Mot magique pour des chiens : beurre de cacahuète





Dogs Pause and Look at Man as Soon as He Says Peanut Butter - 1361438

Contribution le : Aujourd'hui 09:55:33