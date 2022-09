Simulateur de vélo pour chauffeur de bus

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 811 Karma: 298



@-MaDJiK- a écrit:

Oui mais... on pourrait aussi faire des rues 2 mètres plus large et il y aurait moins de problèmes.



(ah les Pays-Bas, quel beau pays en vélo. Je suis sûr qu'ils ont peu de problèmes à intégrer les nouveaux véhicules/trottinettes électriques.)

C'est une bonne idée... On pète toutes les maisons d'un seul côté de la rue pour les faire reculer de 2 mètres ou on casse tout et on gagne 1 mètre de chaque côté ? Dans les 2 cas, ça va faire cher le kilomètre de piste cyclable. Citation :C'est une bonne idée... On pète toutes les maisons d'un seul côté de la rue pour les faire reculer de 2 mètres ou on casse tout et on gagne 1 mètre de chaque côté ? Dans les 2 cas, ça va faire cher le kilomètre de piste cyclable.

Contribution le : Hier 21:25:19