Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Parodie de la chanson "America, Fuck Yeah" 4 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6522 Karma: 17267

Vous navigateur est trop vieux



Source reddit du créateur



Pour rappel, voici la version originale :



AMERICA F#K YEAH! MUSIC VIDEO Team America World Police THEME SONG Parodie de la chanson "America, Fuck Yeah" :Pour rappel, voici la version originale :AMERICA F#K YEAH! MUSIC VIDEO Team America World Police THEME SONG

Contribution le : Hier 20:28:46

AshySlashy Re: Parodie de la chanson "America, Fuck Yeah" 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7803 Karma: 1049



Je préfère largement cette version déjà passée :

La vidéo est déjà passée :



America, Fuck Yeah! Ultimate Edition J'ai trouvé ça un peu nulJe préfère largement cette version déjà passée :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic126147.html America, Fuck Yeah! Ultimate Edition

Contribution le : Hier 21:53:29

SushiCircus Re: Parodie de la chanson "America, Fuck Yeah" 0 #3

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 907 Karma: 337 @AshySlashy

1. C'était drôle même si sur la fin c'était long, la 2 j'ai vite coupé.

Contribution le : Hier 23:01:00