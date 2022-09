JS Bach : Wohl mir, dass ich Jesum habe – Jesus bleibet meine Freude sur un marimba géant

Options du sujet Imprimer le sujet

NTT Docomo Touch Wood SH-08C



En 2011, la marque japonaise Docomo a construit un xylophone marimba géant qui joue ce célèbre morceau de Bach à l’aide d’une boule de bois qui roule sur les touches



JS Bach : Wohl mir, dass ich Jesum habe – Jesus bleibet meine Freude

Re: JS Bach : Wohl mir, dass ich Jesum habe – Jesus bleibet meine Freude sur un xylophone géant

@AshySlashy a écrit:

(...) j'aurais plutôt appelé ça un marimba ;)



Une dame arrivant à la douane de l'aéroport :



- Bonjour madame, vous avez quelque chose à déclarer ?



- Oui, mon marimba.



- Et à part vos problèmes conjugaux madame ?



(source : François Pérusse) Citation :Une dame arrivant à la douane de l'aéroport :- Bonjour madame, vous avez quelque chose à déclarer ?- Oui, mon marimba.- Et à part vos problèmes conjugaux madame ?(source : François Pérusse)

