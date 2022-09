Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6522 Karma: 17267

Une batte de baseball explosive (made in USA) :



Explosive Bat: crushing MLB records. Ft: Smarter Every Day





Explosive Bat in Slow Motion Ft. Stuff Made Here - Smarter Every Day 245

Contribution le : Hier 22:07:21