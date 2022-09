Options du sujet Imprimer le sujet

Turbigo Toilettes transparentes 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2661 Karma: 1919 Je veux ça au fond du jardin !!





new launch glass AC toilet | funny video (@nsk indea

Contribution le : 14/09 11:18:05

gazeleau Re: Toilettes transparentes 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6416 Karma: 5231 Et en cas de panne de courant, tout le public te découvre sur le trône ou le cul à l'air...

Contribution le : 14/09 11:21:17

defds Re: Toilettes transparentes 2 #3

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1965 Karma: 1391 @gazeleau : c'est l'inverse en fait.



La consommation électrique par contre ... (lorsque le film est mis sous tension il apparait comme translucide, sinon il est opaque)



On est sur du 7 à 10Watts / m2 et environ 500euro/m2



T'as interet à faire de beaux étroncs

Contribution le : 14/09 11:44:34

Staffie Re: Toilettes transparentes 1 #4

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1995 Karma: 1973 @defds Tu t'arrêtes à des détails. C'est pas ça qui nous empêchera d'être éco friendly en réduisant de 2 degrés le chauffage ^^



C'est quand même fantastique le concept de créer un produit qui consomme de l'électricité quand on ne s'en sert pas.

Contribution le : 14/09 12:12:15

-JoJo- Re: Toilettes transparentes 2 #5

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4965 Karma: 2095





Transparent Toilets In Tokyo



On a déjà ça à Yoyogi à Tokyo depuis 2 ans :Transparent Toilets In Tokyo

Contribution le : 14/09 12:43:27

AshySlashy Re: Toilettes transparentes 1 #6

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7812 Karma: 1053 Ca c'est de l'innovation particulièrement utile pour l'avenir et le bien-être de l'humanité !

Contribution le : 14/09 15:13:06