Comment faire péter un câble à une végane ?

@nobrain Je te comprends. Cela doit être aussi désagréable que quand tu souhaites manger tranquillement et que tu te prends les critiques des collègues végans à chaque repas. Pour moi, l'alimentation est un choix personnel. Quand je vais manger chez des amis végans ou végétarien etc, je fais en sorte de préparer des plats qu'ils pourront manger. Pareil si je les invites. Mais je ne supporte plus que d'autres viennent me forcer leur point de vue.



Pour revenir à l'interview, le bigmac a la fin était bien évidemment préparé et si une action spontanée aurait pu se justifier en réponse à l'invité qui ne souhaitait pas répondre aux questions mais faire la promotion de son dogme, la planification la rend grotesque.

S'il savait comment allait tourner l'interview, il aurait alors été plus simple de ne pas l'inviter.

Mais dans le même temps, on peut comprendre son énervement quand les activistes recouvrent de peinture les monuments et refuses de reconnaître l'hypocrisie de certaines de leurs positions.

Contribution le : 14/09 17:32:56