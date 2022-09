Compatibilité sanguine

Je suis accro Inscrit: 15/01/2008 17:56 Post(s): 1143 Karma: 165



@FMJ65 a écrit:

On devinerait pas tout !



Et pourtant ! C'est dommage car l'explication est assez simple et cette vidéo n'explique rien, elle est du coup un peu longue et compliquée pour rien...



Il faut se représenter le signe O- comme un sang tout simple, et les +, A, ou B comme des choses supplémentaires dans le sang.

Tant qu'on reçoit du sang avec des trucs en moins, pas de soucis, en revanche, tout truc en plus le rend incompatible.



