Le couronnement d'Elizabeth II (Archive INA)

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46223 Karma: 24298 Le 6 février 1952, Elizabeth accédait au trône de la monarchie britannique après la mort de son père, le roi George VI. Son couronnement à l'abbaye de Westminster eu lieu plus d'un an après, le 2 juin 1953. Il s'agissait du premier événement majeur à être diffusé internationalement à la télévision.





1953 : Le couronnement d'Elizabeth II | Archive INA

Contribution le : 14/09 20:40:58