Don't look up avec Aurélien Barrau

@vojack a écrit:

@-Flo- Non, que les énergies fossiles sont limitées

Non, toutes les énergies sont limitées.

Juste, certaines le sont plus que d'autres.

La fission nucléaire ne durera pas des siècles car les réserves d'uranium ne sont pas illimitées non plus, loin de là.

Certains estiment qu'on aura du mal à tenir jusqu'à 2100 même en conservant notre consommation au niveau actuel.

Même les énergies renouvelables sont limitées.

Par exemple, même si on considère que le soleil est une source illimité d'énergie (ce qu'il n'est pas), pour récupérer son énergie, il faut des panneaux photovoltaïques ou des miroirs qui prennent de la place et qui nécessite des ressources minières qui sont limitées.

C'est pareil pour les biocarburants pour lesquels, il faut des surfaces agricoles qui sont limités sur terre.

