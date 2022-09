Des sacs tombent d'une remorque + Attaque d'araignée

Je m'installe Inscrit: 18/02/2008 11:26 Post(s): 255 Karma: 237



1. perso, j'aurais doublé pour faire signe au chauffeur du camion, au lieu de filmer pour mettre sur Youtube...



Je suis d'accord avec toi mais peut être que c'est ce qu'il a fait dans un premier temps que le chauffeur lui à fait un gros fuck et que du coup il c'est mis en arrière en warning pour avertir.



Ou encore que c'est un autre poid-lourd et bridé, et qu'il ne peut donc pas le doubler. Citation :Je suis d'accord avec toi mais peut être que c'est ce qu'il a fait dans un premier temps que le chauffeur lui à fait un gros fuck et que du coup il c'est mis en arrière en warning pour avertir.Ou encore que c'est un autre poid-lourd et bridé, et qu'il ne peut donc pas le doubler.

Contribution le : 15/09 11:33:50