Un chien docile reçoit des gouttes dans l'oeil + Sortie de route d'une pelleteuse

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 73968 Karma: 35960

Un chien se met sur le dos pour recevoir des gouttes dans l'oeil





Dog Lays on Back for Medicated Eye Drops || ViralHog



Sortie de route d'une pelleteuse





Excavator Loses Control and Goes Off Road || ViralHog

Contribution le : 15/09 09:27:54