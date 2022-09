Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Haaland marque un but à la Ibra 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 5101 Karma: 5634



beIN SPORTS - [ VIDÉO BUT] #MCIBVB WOOOOOW ERLING HAAAAALAND !!!! Le Norvégien inscrit le but de l'année, sur un geste complètement fou à la Ibra ! beIN SPORTS - [VIDÉO BUT]#MCIBVBWOOOOOW ERLING HAAAAALAND !!!!Le Norvégien inscrit le but de l'année, sur un geste complètement fou à la Ibra !

Contribution le : 15/09 10:14:47

-Flo- Re: Haaland marque un but à la Ibra 0 #2

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14318 Karma: 10526 C'est fou qu'il ait instinctivement choisi ce geste plutôt que de chercher à aller mettre la tête !

Contribution le : 15/09 11:21:14

Wiliwilliam Re: Haaland marque un but à la Ibra 1 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34287 Karma: 12178 Pour les Belges:



Champions League 14/09/2022 / Goal Haaland against Dortmund



J'avoue être plus impressionné par le splendide extérieur du pied. Vraiment très joli !

Contribution le : 15/09 11:26:32

FMJ65 Re: Haaland marque un but à la Ibra 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14788 Karma: 4664 En tout cas, sur les 2 buts, le gardien de Dortmund ne sera pas nominé pour le gardien de l'année ....

Contribution le : 15/09 12:49:58

gazeleau Re: Haaland marque un but à la Ibra 0 #5

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6416 Karma: 5231 @FMJ65 pourtant il est tombé en se roulant parterre après l'action, c'est pas parce qu'il a tout donné ?



@Wiliwilliam Merci

Contribution le : 15/09 16:51:58