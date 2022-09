Options du sujet Imprimer le sujet

Staffie Un garde perd connaissance en veillant Elizabeth II

Staffie

Guardsman Faints Whilst Guarding Queen Elizabeth's Coffin in Westminster Hall

15/09 10:30:22

alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10902 Karma: 4766 Ça doit être une vraie torture de rester là sans bouger, sans boire, sans manger... Oh, je m'égare !

15/09 11:05:31

-Flo- Re: Un garde perd connaissance en veillant Elizabeth II

-Flo-

@alfosynchro a écrit:

Ça doit être une vraie torture de rester là sans bouger, sans boire, sans manger... Oh, je m'égare !



Mais non ne t'inquiète pas pour elle : elle est morte ! Citation :Mais non ne t'inquiète pas pour elle : elle est morte !

15/09 11:27:03

Capouet

Je m'installe Inscrit: 27/06/2008 13:38 Post(s): 439 Karma: 139 @-Flo- a écrit:

Mais non ne t'inquiète pas pour elle : elle est morte !



Juste magnifique !! Merci !! Citation :Juste magnifique !! Merci !!

15/09 14:38:29

deepo

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1132 Karma: 590 Et pour ceux qui veulent jouer, vous pouvez faire un où est charlie (chaplin) avec cette vidéo.

15/09 18:26:27