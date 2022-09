Options du sujet Imprimer le sujet

alfredw Sculpture Elizabeth II par Joao Doce





Hommage à la reine Elizabeth II par le talentueux Joao Doce ( https://www.instagram.com/joaodoce/

Contribution le : 15/09 10:57:04

FMJ65 Re: Sculpture Elizabeth II par Joao Doce

C'est bluffant. Quand on est (très) doué ..... bin ça fait pas pareil !

Contribution le : 15/09 12:40:22