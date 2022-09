Longue file d'attente à Londres pour voir le cercueil de la reine

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46223 Karma: 24298

Une file d'attente de plus de 5 km à Londres pour voir le cercueil de la reine Elizabeth II à Westminster hall.





Queues three miles long across central London to see late Queen lying in state

