Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek L'heure du film pour un papa tranquille + Un homme courageux 10 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46223 Karma: 24298



Vous navigateur est trop vieux





L'action héroïque d'un homme attablé en compagnie d'une femme dans un restaurant lorsqu'un braqueur fait irruption avec un pistolet.







Amiga!! ¿Y cómo te fue en tu cita? Sa femme travaille tard, ses enfants sont au lit. C'est l'heure pour ce père de famille de regarder tranquillement un bon film !L'action héroïque d'un homme attablé en compagnie d'une femme dans un restaurant lorsqu'un braqueur fait irruption avec un pistolet.Amiga!! ¿Y cómo te fue en tu cita? https://t.co/TRgunPMFK3

Contribution le : 15/09 17:25:32

Crazy-13 Re: L'heure du film pour un papa tranquille + Un homme courageux 1 #4

Pelle d'or Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 79447 Karma: 7249



2. Tout le monde en aurait fait autant, non? 1. C'est tellement ça ( même si je ne suis pas père ) après une grosse semaine de boulot je veux me poser regarder un film.2. Tout le monde en aurait fait autant, non?

Contribution le : Hier 12:56:22