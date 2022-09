Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un drone filme son propre sauvetage 4 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17311 Karma: 17789

Contribution le : 15/09 19:04:03

AshySlashy Re: Un drone filme son propre sauvetage 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7812 Karma: 1053 Tu sens l'énergie du désespoir sur les dernières brasses

Contribution le : 15/09 23:55:35

AshySlashy Re: Un drone filme son propre sauvetage 0 #6

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7812 Karma: 1053

@zoynot a écrit:

@AshySlashy C'est du crawl.



Je me suis posé la question, justement.

Comment tu dis? Sur les dernières crawlades? Citation :Je me suis posé la question, justement.Comment tu dis? Sur les dernières crawlades?

Contribution le : Hier 14:20:44