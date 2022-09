Options du sujet Imprimer le sujet

Staffie Inauguration d'un pont au Congo 2 #1

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1995 Karma: 1973

RDC: L’inauguration d’un pont construit par une ONG

Contribution le : 15/09 21:44:00

rompich Re: Inauguration d'un pont au Congo 0 #2

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1647 Karma: 385

Ils ont cru que c'était de la déco Il ne tenait qu'à un fil !Ils ont cru que c'était de la déco

Contribution le : 15/09 22:20:12

Le_Relou Re: Inauguration d'un pont au Congo 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2674 Karma: 1572 Staffie , oups, je l'avais

même si la tienne se passe plusieurs fois de suite et en un peu meilleure qualité , probablement que ton caméraman était un peu mieux équipé que le mien , oups, je l'avais DJP même si la tienne se passe plusieurs fois de suite et en un peu meilleure qualité , probablement que ton caméraman était un peu mieux équipé que le mien

Contribution le : 15/09 23:33:56