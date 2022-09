Regonfler ses pneus… au propane

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2488 Karma: 1427



@vivaberthaga a écrit:

La bêtise apparente n'est peut être que du bon sens d'anticipation, faire des stocks de gaz dans le contexte actuel!

On a bien une ministre qui considère les voitures électriques comme de potentielles réserves d'électricité...





en fait c'est pas si con, faut le voir comme une reserve d'energie ponctuelle qui pourrait servir le temps d'une coupure d'electricité generale pour le logement concerné par le vehicule ou pour compenser les fortes demandes de quelques diziane de minute (alors il faut voir ces voitures sous forme de reseau de reserve d'energie de secour general) et ça peut dans ce cas eviter de demarrer des centrales a charbon ou gaz. les dites voitures reprendraient ensuite leur cycle de recharge. non non aussi surprenant que parraisse la parole de cette ministre, c'est techniquement realisable et meme interessant de s'y pencher serieusement.



il me semble meme que Tesla prevoit deja cette possibilité

