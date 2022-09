Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46223 Karma: 24298 Un genou à terre avec sa fille dans les bras, un homme fait sa demande en mariage sur un ponton en bois à Hervey Bay, en Australie...





Proposal Fail! Man Drops Engagement Ring bague

