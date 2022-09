Privé de téléphone, un enfant saccage l'appartement familial

Je m'installe Inscrit: 24/09/2010 10:37 Post(s): 463 Karma: 374



Apparemment, le gosse n'a pas 12 ans mais 15 ans et il fait 6 pied de haut pour 270 livres (1 m 83 pour 122 kg). Elle dit que ce n'est pas une privation de téléphone qui est la cause de cette violence. D'après elle, son fils aurait des problèmes mentaux depuis son enfance.



Du coup, il me vient deux questions :

1. Pourquoi n'a-t-elle pas posté ces précisions en même temps que la vidéo,

2. Pourquoi a-t-elle besoin de poster ça sur les réseaux sociaux ?

Comme dit par mon voisin du dessus, elle signale dans la 2ème vidéo que c'est une amie en qui elle avait confiance qui l'a rendu publique sans son consentement. Donc comme la vidéo n'avait pas vocation à étaler sa vie privée en public, elle n'avait pas non plus besoin d'y mentionner ces précisions.

D'ailleurs, si on ne regarde que la vidéo, les seules données qu'on a sont un appartement dévasté, une femme qui filme les dégâts en se lamentant et c'est tout. A aucun moment elle ne parle d'enfant, ni ne donne l'âge du coupable et sa motivation.

Citation :





Citation :

@Gog077 a écrit:

On a le droit de douter ? Perso quand je vois la vidéo j'ai la sensation de voir une scène méthodiquement foutue en bordel. Péter des toilettes et un plan de travail ? Un miroir + la cloison derrière ? Franchement ? C'est plus de la colère là, c'est quelqu'un qui a sorti une masse pour faire une nouvelle déco. Étrangement la plupart des éléments ont pris un seul gros coup. Le "gamin" ne s'est a aucun moment acharné sur un truc. C'est beaucoup trop réfléchi pour quelqu'un qui rentre dans une colère incontrôlable.



Ou alors son fils est un maniaque sociopathe. Et quand on a un enfant avec gros troubles mentaux au point de pouvoir arriver à ce genre de résultat je pense qu'on le laisse pas sans surveillance.

Les assurances ne couvrent pas les dégâts volontaires causé par un membre du cercle familial.

Elle n'a donc aucun intérêt à tout détruire pour "refaire la déco".

