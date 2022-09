Options du sujet Imprimer le sujet

Saucisson666 Pédophilie couverte par la FFF ? #1

Inscrit: 13/01/2015

Enquête : 40 ans d'omerta à la FFF

Contribution le : Aujourd'hui 01:28:52

membre06 Re: Pédophilie couverte par la FFF ? #2

Inscrit: 18/03 17:58:03
il y a tellement de millions €€ brassés à la FFF, qu'ils pourraient surement bien faire des meurtres en toutes impunités

Contribution le : Aujourd'hui 11:04:49

-JoJo- Re: Pédophilie couverte par la FFF ? #3

Inscrit: 25/12/2007
On le savait pas déjà tous avec Zahia?

VDD a déjà tout dit.

VDD a déjà tout dit.

Contribution le : Aujourd'hui 13:30:58