Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un chien vole un livreur à moto 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46223 Karma: 24298







Motoqueiro do iFood furtado.



Até quando? Un chien vole un sac de nourriture d'un livreur à moto à Mocajuba, au Brésil.Motoqueiro do iFood furtado.Até quando? https://t.co/nFuXLEP03Y

Contribution le : Aujourd'hui 10:39:14

Loom- Re: Un chien vole un livreur à moto 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8635 Karma: 3682 Pauvre gars , ça va le rendre dingue pendant un moment, une situation paranormale pour lui.

Contribution le : Aujourd'hui 13:01:06

microceb Re: Un chien vole un livreur à moto 0 #4

Je suis accro Inscrit: 18/08/2010 19:10 Post(s): 505 Karma: 533 Avec l'oiseau à la fin qui rejoint le chien dans les fourrés c'est parfait.

Contribution le : Aujourd'hui 13:50:40