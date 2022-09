Options du sujet Imprimer le sujet

Lachessis Effondrement d'un glacier en Patagonie chilienne 1 #1

Je m'installe Inscrit: 24/09/2010 10:37 Post(s): 464 Karma: 375



Glacier collapse in Chile's Patagonia region

https://t.co/leHfeavCTa



Dommage que le glacier en lui-même soit caché par les nuages. Glacier collapse in Chile's Patagonia regionDommage que le glacier en lui-même soit caché par les nuages.

Contribution le : Hier 18:01:24