Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Jetpack - Masse Vs pierre 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2679 Karma: 1574 Maîtrise de rebond

Vous navigateur est trop vieux



Qui va céder en premier

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 05:31:33

alfosynchro Re: Jetpack - Masse Vs pierre 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10907 Karma: 4767 1. compte tenu des restrictions énergétiques en vue, ça m'étonnerait que cet engin ait un avenir autre que militaire.

Contribution le : Aujourd'hui 09:25:51

Staffie Re: Jetpack - Masse Vs pierre 1 #4

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1997 Karma: 1974 @alfosynchro Vu l'autonomie, la vulnérabilité et la discrétion de l'engin, l'usage militaire est encore loin.

Mais sinon, c'est cool de pouvoir déployer un mec rapidement à un endroit inattendu. Mais combien de temps lui faut-il pour se déséquiper et devenir opérationnel ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:51:42