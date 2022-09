Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Fabrication de billes en bois rouge

Fabrication de billes en bois rouge :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Hier 20:48:48

alfosynchro Re: Fabrication de billes en bois rouge

C'est la première fois que je vois comment on taille les billes dans le bois ! Merci

Edit @Drakkaru : exact ! Bonne mémoire.





Edit @Drakkaru : exact ! Bonne mémoire.

Contribution le : Hier 21:06:42

Drakkaru Re: Fabrication de billes en bois rouge

alfosynchro tu avais fait le même commentaire avec des boules en pierre, je t'avais dit que c'était pareil qu'en bois

Contribution le : Hier 21:46:59

vivaberthaga Re: Fabrication de billes en bois rouge

Citation :





Citation :

@LeFreund a écrit:

Ah pardon je m'égare...

En effet tu pars dans tous l'essence! quelqu'un a une idée de l'essence? J'aurais dit padouk mais j'en ai jamais vu aussi rouge vif.

Contribution le : Hier 21:49:34

LeFreund Re: Fabrication de billes en bois rouge

vivaberthaga oui le prix a un peu baissé mais ça reste très cher en ce moment.

Ah pardon je m'égare...



Ah pardon je m'égare... oui le prix a un peu baissé mais ça reste très cher en ce moment.Ah pardon je m'égare...

Contribution le : Hier 21:52:06