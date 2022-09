Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un automobiliste s'arrête gentiment pour refermer le capot de la voiture derrière lui 4 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6562 Karma: 17330 Un automobiliste s'arrête gentiment pour refermer le capot de la voiture derrière lui :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Hier 21:01:20

Vassili44 Re: Un automobiliste s'arrête gentiment pour refermer le capot de la voiture derrière lui 0 #3

Je suis accro Inscrit: 06/08/2020 02:22 Post(s): 1378 Karma: 1759 Je ne me croyais pas patient, mais j'ai trouvé mon maître là.



Une fois, par chez moi, j'ai vu une voiture ne pas démarrer à deux feux consécutifs (difficile à dire, le feu passe au vert, puis orange, après rouge, puis vert, orange, rouge et seulement après elle a démarré au vert) eh bien personne n'a klaxonné durant tout ce temps. Je savais que je vivais un moment rare sur Terre.

Contribution le : Aujourd'hui 00:58:55