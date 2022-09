Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Jeu de la douche avec des ballons de baudruche 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46230 Karma: 24317



Des ballons de baudruche enfilés les uns sur les autres sont remplis d'eau. Le but du jeu : éviter de prendre une douche en coupant minutieusement chaque ballon de baudruche avec un couteau.

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:29