Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46230 Karma: 24316 L'effondrement du toit d'un gymnase pendant un séisme de magnitude 6,9 à Taïwan. Un homme a été blessé.





Badminton sports hall ceiling collapsed as earthquake hits Taiwan

Contribution le : Aujourd'hui 16:24:13